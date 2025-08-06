Газета напоминает, что РФ является основным источником импорта нефти для КНР

ГОНКОНГ, 6 августа. /ТАСС/. Китай, вероятно, не прекратит покупать нефть у России, учитывая взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина в энергетической сфере, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины для стран, импортирующих российские энергоносители. Такое мнение высказали эксперты на страницах газеты South China Morning Post (SCMP).

Специалист по России и Центральной Азии в Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань полагает, что США не могут сейчас нарушить политические и экономические отношения между КНР и РФ, "поскольку лидеры двух стран встретятся на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и на параде Победы в Китае в сентябре".

По его мнению, "Китай и Россия могут осуществлять торговлю нефтью в собственных валютах, что поможет обойти вторичные санкции США".

Высокопоставленный сотрудник канадской исследовательской компании BCA Research Мэтт Герткен считает, что российская нефть продолжит "поступать на юг в долгосрочной перспективе". Он отметил, что "стратегические цели Китая требуют стабильных и надежных поставок критически важных ресурсов, таких как нефть".

SCMP напоминает, что Россия является основным источником импорта нефти для Китая, поставив рекордные 108,5 млн тонн, или 19,6% от общего объема импорта, в 2024 году. Издание между тем указывает, что, по данным китайской таможни, объем импорта российской нефти с января по июнь 2025 года снизился на 10,9% в годовом исчислении, до 49,11 млн тонн. Консультант торговой платформы Exness Ли Син Гань, полагает, что это снижение объясняется влиянием американских санкций на российский морской экспорт и стремлением Китая диверсифицировать источники поставок нефти. Однако "Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай", указал эксперт.

14 июля Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию ситуации вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением, что сокращает указанный срок до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России.