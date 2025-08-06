Депутат Говырин рассказал, как часто можно получать налоговые вычеты

Получить имущественный вычет можно один раз в жизни, а социальные и стандартные - ежегодно, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Все налоговые вычеты можно заявлять в одной налоговой декларации, но при этом имущественный вычет за покупку жилья можно получить только один раз в жизни, а социальные и стандартные налоговые вычеты, при наличии определенных условий - ежегодно, поэтому налогоплательщику следует использовать наиболее оптимальный порядок обращения за вычетами, чтобы получить максимальную выгоду. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Российская система НДФЛ устроена таким образом, что налогоплательщик может заявить вычеты по окончании налогового периода, то есть один раз в год. Если используется декларация 3-НДФЛ, ее подают до конца апреля года, следующего за отчетным. Альтернативный путь - упрощенный порядок через личный кабинет на сайте ФНС, но он действует не для всех категорий вычетов, а, например, только для имущественных и инвестиционных", - отметил он.

Получить имущественный вычет можно лишь один раз в жизни, напомнил депутат. Если при первом обращении сумма расходов не достигла установленного лимита (например, жилье куплено за 1,5 млн рублей, а лимит - 2 млн), то остаток можно перенести на будущие периоды. Но начать новый отсчет вычета с другой квартиры уже нельзя. Повторного использования этого права законодательство не допускает. Исключение есть только для супругов, если один из них ранее не пользовался правом на вычет, а другой уже исчерпал лимит", - подчеркнул Говырин.

Налоговый кодекс РФ не содержит требований по очередности получения вычетов: все вычеты можно заявлять одновременно в одной декларации, рассказал парламентарий. "Но есть практические соображения: социальные вычеты (например, за стоматологию) не переносятся на следующий год, в отличие от имущественного. Поэтому нередко разумно сначала задействовать именно социальную часть, чтобы она не "сгорела", а имущественную оставить на последующие периоды", - полагает он.

Стандартные и социальные вычеты действуют по принципу ежегодного возобновления, указал он. "Если есть основания, то на каждый новый год можно подавать новые документы и вновь использовать вычет. В случае стандартных вычетов на детей работодатель обычно сам применяет их ежемесячно при расчете зарплаты - важно лишь своевременно подать заявление и подтверждающие документы. Социальные вычеты же требуют отдельного обращения и зависят от конкретных расходов, понесенных в течение года. В обоих случаях ограничений по числу лет, в течение которых можно использовать вычеты, не предусмотрено", - отметил Говырин. Все зависит от внимательности налогоплательщика и его готовности отстаивать свои права документально, подчеркнул он.