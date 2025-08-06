Почти четверть россиян предпочитают мед, собранный из различных медоносных растений

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мед в России покупают 80% граждан, при этом чаще всего они предпочитают цветочный (47%), липовый (45%) и гречишный (37%). Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое есть в распоряжении ТАСС.

Почти четверть россиян (23%) предпочитают мед, собранный из различных медоносных растений (разнотравье). Значительно реже респонденты выбирали другие сорта, такие как акациевый (7%), донниковый (6%), каштановый (4%), подсолнечный (4%), клеверный (3%), вересковый (1%), дягилевый (1%), кориандровый (1%).

Большинство (59%) российских потребителей при покупке ориентируются на сорт: 48% ответили, что покупают мед только определенных ботанических сортов, а почти каждый десятый (11%) покупает мед только одного ботанического сорта. При этом 36% не обращают внимания на сорт.

Что касается мест покупки, то самыми распространенными оказались рынки, а также покупка напрямую у медоделов и пасечников. Чаще всего (60%) покупают у знакомых, частных лиц, 41% посещают для этого ярмарки и рынки, 18% покупают мед в супер- и гипермаркетах, каждый десятый идет за ним в минимаркеты и магазины у дома. Интернет-магазинами в поисках меда пользуются всего 8% потребителей.

В опросе участвовали 1,2 тыс. респондентов из городов с населением свыше 100 тыс. человек из всех федеральных округов.