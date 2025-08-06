При этом аналитики допускают временное увеличение дисконта на российскую нефть и дополнительные издержки в логистике при введении вторичных санкций США

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отказ Китая и Индии, которые суммарно покупают порядка 80% российской нефти, от поставок из России в краткосрочной перспективе невозможен, потому что рынок неспособен заместить эти объемы. Маловероятный сценарий отказа от нефти из России вызвал бы резкий скачок цен на нефть выше $100 за баррель, что противоречит интересам всех участников рынка, в том числе и США, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

При этом аналитики допускают лишь временное увеличение дисконта на российскую нефть и дополнительные издержки в логистике при введении вторичных американских санкций.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся достичь договоренностей об урегулировании на Украине. Этот срок Трамп впоследствии сократил до 10 дней, которые истекают 8 августа. В частности, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что США намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии из-за закупок российской нефти, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине. Во вторник Трамп пообещал повысить 6 августа пошлины для Индии из-за закупок российской нефти.

В МИД Индии заявляли, что страна стала объектом нападок со стороны Запада за импорт нефти из России, хотя ранее США поддерживали такие закупки для стабильности мировых энергорынков. Кроме того, в индийском МИД обратили внимание, что страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у РФ, сами торгуют с Россией. В МИД КНР же заявляли, что Китай будет руководствоваться собственными интересами при формировании национальной энергетической стратегии.

Ограниченный эффект от вторичных санкций

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин напомнил, что Китай и Индия покупают суммарно более 80% российской нефти. По мнению эксперта, если две эти страны продолжат игнорировать требования США о прекращении импорта нефти из РФ, то эффект от вторичных санкций будет ограниченным. При этом Касаткин отметил, что вторичные санкции могут работать через давление на логистику и расчеты, что может увеличить издержки при поставках. "На практике это может означать, что Urals вновь будет торговаться на уровне $50-55 за баррель даже при высокой котировке Brent ($85-90) на протяжении периода адаптации. После двух-трех месяцев логистика и сбытовая инфраструктура перестроятся, и дисконт вернется к текущим размерам", - допустил он.

С тем, что влияние новых санкций США может быть выражено в непродолжительном увеличении дисконта на нефть из РФ, согласен и аналитик "Финама" Николай Дудченко. При этом, по его словам, в определенной степени эффект от заявлений Трампа уже отражается в текущих ценах на нефть. "Существенного взлета цены наверх не произошло. Это говорит о том, что рыночные участники не уверены в смещении баланса в сторону снижения предложения. Более того, после официальных заявлений правительства Индии относительно покупок российских энергоносителей мы увидели небольшую просадку в ценах", - добавил эксперт.

"Как уже неоднократно было с весны 2022 года, мы полагаем, что новые потенциальные санкции со стороны США не затронут объемы экспорта и нефтедобычи РФ, а негативное влияние будет выражено во временном расширении дисконтов на российскую нефть", - также предположил старший аналитик "БКС мир инвестиций" Кирилл Бахтин.

Есть ли чем заместить российскую нефть?

Трамп заявлял, что США увеличат объемы добычи нефти, если в случае введения пошлин против России и ее торговых партнеров на мировом рынке начнутся сбои. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, усомнились в возможности замещения поставок из России.

Так, Касаткин подчеркнул, что российская нефть сейчас занимает около 9% мирового рынка, поэтому полноценное и быстрое замещение таких объемов невозможно. "Саудовская Аравия и ОАЭ теоретически имеют резервные мощности, но использовать их они будут только в рамках стратегии ОПЕК+. Иран и Венесуэла под санкциями, США ограничены по приросту добычи в краткосрочной перспективе", - сказал он.

Как считает эксперт, жесткая реализация вторичных санкций без учета рыночного баланса может привести к дефициту на рынке нефти. "На фоне устойчивого глобального спроса (особенно в Азии) и отсутствия гибких источников наращивания предложения, подобный сценарий может вызвать скачок цен выше $100 за баррель. Это будет противоречить интересам крупнейших импортеров, включая самих США. Поэтому вероятность полномасштабного применения вторичных санкций с жесткой реализацией весьма ограничена", - продолжил Касаткин.

В свою очередь Дудченко из "Финама" обратил внимание, что Индия получает достаточные объемы нефти из России по более низким ценам. Согласно данным аналитической компании Kpler, которые привел эксперт, Индии при отказе от нефти из России придется увеличить расходы на импорт этого сырья на $10 млрд. "Нужно заметить, что в случае отказа Индии от российской нефти это должно привести к росту цен на мировых рынках, что может увеличить эти расходы, - добавил Дудченко. - Полагаем, что быстро заместить поставки нефти из России вряд ли получится".

Старший аналитик "БКС мир инвестиций" Бахтин также подчеркнул, что возможность замещения существенной части объемов нефти из России есть у Саудовской Аравии. Однако эксперт не считает, что королевство пойдет на такой шаг, учитывая давнее сотрудничество с Россией в рамках ОПЕК+. "Скорее, она [Саудовская Аравия] воспользуется в таком случае предоставленным моментом и нарастит выручку за счет увеличения нефтяных цен, - заключил он. - Жесткие санкции в адрес РФ, если они будут результативны, могут привести к дефициту на мировом рынке".