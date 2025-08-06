Эксперты спрогнозировали к осени рост трафика в ТЦ в РФ до 15% после спада до 3%

Это будет локальный пик, поскольку люди начнут возвращаться из отпусков и готовить детей к школе, сообщил вице-президент Союза торговых центров России Павел Люлин

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Трафик посещаемости торговых центров (ТЦ) РФ по итогам первых шести месяцев 2025 года снизился на 3% относительно уровня первого полугодия 2024 года, но в середине августа - начале сентября начнется традиционный прирост на уровне 10-15%. Об этом рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

"Рынок торговых центров в России продолжает искать новую точку равновесия на фоне конкуренции с e-commerce и структурной трансформации потребительского поведения. По итогам первого полугодия 2025 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) ТЦ оказался на 3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда Mall Index был зафиксирован на 2% ниже уровня 2023 года. К "доковидному" 2019 году отставание в текущем году составляет 23%, что отражает масштабный сдвиг в модели потребления", - сообщил ТАСС руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Среди ключевых факторов снижения, по словам Васильева, - рост доли онлайн-покупок, переход импульсивного спроса на маркетплейсы, ограниченный ассортимент (из-за ухода части брендов после 2022 года), и выбор частью аудитории модели бережливого потребления. При этом в первой половине лета 2025 года снижение посещаемости было чуть более заметным. Так, Mall Index в июне - первой половине июля был на 5-6% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. "Ключевым фактором снижения выступили аномальные погодные условия в ряде регионов России. Так, в Санкт-Петербурге и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), Сибири и юга РФ прохладный июнь снизил мотивацию к длительным досуговым визитам в ТЦ", - сказал эксперт.

Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) России Павел Люлин также сообщил ТАСС, что в последние недели трафик посещаемости торговых центров в РФ окончательно встал и идет по прямой - тенденция, похоже, продлится до сезона подготовки к школе. "Сейчас происходит стандартное летнее затишье, но в доковидные годы трафик посещаемости торговых центров летом был более "извилист", с большим количеством пиков. Сейчас трафик находится на одном уровне без резких изменений от недели к неделе. Думаю, в ТЦ стало больше регулярной и меньше случайной аудитории, а летом, когда посещаемость "на дне", это проявляется максимально. В Москве в этом году трафик выше, чем летом 2024 года - на 10-12%, но в целом по России он ниже", - сказал он.

По словам Васильева, структура посещений ТЦ тоже подвергается корректировке: горожане чаще посещают объекты в шаговой доступности и комбинируют походы в торговые комплексы с рутинными задачами (аптеки, повседневный ретейл, фудкорт), реже - с длительным шоппингом выходного дня. Однако трафик в заведениях F&B (еда и напитки) снизился меньше всего - на 1% к 2024 году - за счет ролевой функции ТЦ как пространства повседневного досуга, добавил он.

Рост к осеннему сезону

Во второй половине августа ожидается традиционный прирост в районе 15% - это будет локальный пик - люди начнут возвращаться из отпусков, готовить детей к школе, считает Люлин.

По словам Васильева, прирост Mall Index к среднегодовому уровню в августе-сентябре стабильно составляет +10-12% - этот паттерн сохраняется уже более пяти лет. "Каждый год мы фиксируем выраженный пик в районе 35 недели года (последняя неделя августа - первая неделя сентября), связанный с началом учебного года и делового сезона. Судя по текущей траектории, в первую очередь мы увидим возврат интереса к ТЦ в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных агломерациях", - полагает эксперт.