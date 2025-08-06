Питомники Кубани готовы обеспечить регион отечественными саженцами винограда

Некоторые агрофирмы уже в силах производить до 6-7 млн российских саженцев в год

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Имеющаяся база питомников в Краснодарском крае способна полностью обеспечить регион отечественными саженцами винограда. Российские сорта устойчивее к засухе, жаре и морозу, поэтому задача перехода на них сегодня особенно актуальна, сообщил ТАСС руководитель центра "Виноградарство и виноделие" Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ), доктор сельскохозяйственных наук Валерий Петров.

"Задача перевести насаждения винограда на отечественные сорта и посадочный материал действительно стоит. Питомники у нас на сегодняшний день могут обеспечить посадочным материалом край и даже прилегающие территории. Имеющаяся база для производства отечественных посадочных сортов довольно хорошая и может закрыть все потребности хозяйства. Некоторые агрофирмы уже в силах производить до 6-7 млн российских саженцев в год", - сказал ученый.

Он добавил, что немалая часть виноградников Краснодарского края по-прежнему занята классическими западноевропейскими сортами - каберне, шардоне, олиготе, рислинг, мерло, а также сортами группы пино.

"Есть и российские сорта, которые дают хорошее, качественное вино, и они выигрывают у западноевропейских благодаря своей устойчивости к морозам, засухе, высоким температурам, болезням и вредителям. Пока доля этих сортов не очень высокая, но задача перехода сейчас особенно важна", - отметил Петров.

Уточняется, что полностью закрыть потребности в саженцах винограда к 2026 году в Краснодарском крае возможно за счет запуска новых питомников и увеличения производства посадочного материала. Как сообщали ранее ТАСС в Минсельхозе региона, доля отечественных саженцев при закладке виноградников составляет не менее 65% на сегодняшний день.

На сегодняшний день общая площадь под виноградными насаждениями в Краснодарском крае, исключая личные хозяйства, составляет не менее 32,9 тыс. га. В регионе производится 43% всего российского вина и шампанского. В крае ежегодно закладывают порядка 1,8 тыс. га молодых виноградников. В 2023 году в регионе на 40% возросло производство саженцев винограда, с 3,2 млн до 4,5 млн штук.