В первом полугодии резидентами свободной экономической зоны стали 33 новых предприятия

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Более 40 млрд рублей намерены вложить инвесторы в Луганской Народной Республике в рамках свободной экономической зоны. В первом полугодии резидентами СЭЗ стали 33 новых предприятия, которые планируют инвестировать в строительство, сельское хозяйство и другие отрасли, об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве экономического развития.

"В первом полугодии 2025 года резидентами СЭЗ стали 33 новых предприятия, реализующих 38 инвестиционных проектов. В строительстве 16 проектов, в обрабатывающей промышленности - 10 проектов, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 7 проектов, торговле - 3 проекта, строительстве дорог и добыче полезных ископаемых - по одному проекту. Суммарный объем инвестиций по этим проектам составляет более 40 млрд рублей, из которых 39,4 млрд (98,3%) направлены в основной капитал", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном первым заместителем министра Лидией Фоменко.

Отмечается, что наибольшая доля инвестиций приходится на строительство 91,3%. В рамках реализации новых проектов будет создано 1 218 рабочих мест, а общая численность занятых составит 2 777 человек.

В ЛНР резидентами СЭЗ являются 140 субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют 147 инвестиционных проектов. Общий планируемый объем инвестиций превышает 100,7 млрд рублей. В рамках реализации данных проектов планируется задействовать более 34,5 тыс. работников, планируется создание свыше 9,1 тыс. новых рабочих мест.

О СЭЗ

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.