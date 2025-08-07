Строительство моста на Сицилию частично профинансируют из фонда милитаризации ЕС

По данным радиостанции Radio-1, стоимость строительства оценивается в €13,5 млрд

РИМ, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Италии намерено частично использовать средства из специального фонда милитаризации Евросоюза (Security Action for Europe, SAFE) для финансирования строительства моста через Мессинский пролив, который соединит остров Сицилию с материковой частью страны. Как сообщает радиостанция Radio-1, кабмин окончательно утвердил проект со статусом стратегического значения и дал разрешение на его реализацию.

По данным радиостанции, стоимость строительства оценивается в €13,5 млрд и будет обеспечиваться из государственного бюджета, а также за счет дополнительных вливаний. Так, часть средств предполагается привлечь из SAFE, который является частью более широкой программы по перевооружению ЕС, в связи с внесением моста в перечень оборонной инфраструктуры. Ранее уже сообщалось, что Италия обратилась за выделением средств из специального фонда милитаризации Евросоюза в размере €15 млрд. К строительству также планируется привлечь компании военно-промышленного комплекса с госучастием - Leonardo и судостроительную Fincantieri. Ранее СМИ также указывали, что указанная сумма на реализацию моста будет включена в отчетную документацию об оборонных расходах, которые Рим обязался увеличить до 5% ВВП (до 3% основные и еще 1,5% на сопутствующие сферы).

Ранее сообщалось, что Италия, отстающая по темпам выполнения обязательств в плане увеличения военных расходов, достигла 2% ВВП за счет включения сопутствующих расходов, вплоть до расходов на метеослужбу.

Сам мост, к строительству которого планируется приступить грядущей осенью, должен стать одним из самых длинных в мире - более 3 км. Его будут поддерживать две опоры высотой почти 400 м. По мосту предполагается как автомобильное, так и железнодорожное движение, которое должны запустить к 2032-2033 годам.

Мост между Сциллой и Харибдой

Специалисты скептически высказываются как о рентабельности такой дорогостоящей инфраструктуры, так и ее технических характеристиках. До сих пор между двумя берегами пролива, в узком месте ширина которого чуть более 3 км, осуществлялась паромная переправа. Еще в Античности из-за опасностей судоходства считалось, что по сторонам Мессинского пролива обитали чудовища - Сцилла и Харибда. Эта зона достаточно сейсмоактивная, и там часто происходят землетрясения. По этой причине мост, идея которого существует давно, до сих пор не строили.

Связать Сицилию с материком пытались еще древние римляне. Над мостом размышляли Карл Великий и Фердинанд II Бурбон. После Второй мировой войны свои проекты моста предлагали архитекторы с мировым именем. В 1969 году был объявлен национальный конкурс, на который прислали около 150 проектов. В 1986 году были выполнены расчеты и составлены сметы по строительству с несколькими вариантами моста.

Главным проводником идеи моста в новейшей истории стал бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Его правительство еще в 2009 году подтверждало обязательства по строительству, но затем его отложили из-за нехватки средств. Позже проект моста исключили из списка приоритетных стратегических объектов инфраструктуры. Вернулось к проекту правоцентристское правительство, пришедшее к власти в 2022 году. Нынешний министр транспорта и по инфраструктурам лидер партии "Лига" Маттео Сальвини гарантировал, что мост будет построен и даже предложил назвать его в честь Берлускони (1936-2023).