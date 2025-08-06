В бразильском дипведомстве подтвердили готовность руководства страны к переговорам с Соединенными Штатами и выразили надежду, что консультации будут способствовать разрешению противоречий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, вводя в одностороннем порядке тарифы в отношении Бразилии, вопиющим образом нарушают свои обязательства в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил МИД южноамериканской республики.

"Применяя упомянутые выше [тарифные] меры, США вопиющим образом нарушают основные обязательства, взятые этой страной перед ВТО", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой министерства.

В МИД подтвердили готовность руководства Бразилии "к переговорам с США и выразили надежду, что консультации будут способствовать разрешению" противоречий. "Дата и место проведения консультаций должны быть согласованы двумя сторонами в ближайшие недели", - отмечается в документе.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 50% на импорт ряда бразильских товаров с 1 августа, объяснив эту меру необходимостью преодоления товарного дефицита. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва пообещал отреагировать зеркально, если в Вашингтоне не пересмотрят свое решение до конца июля. Глава государства выразил надежду, что делегация Бразилии во главе с вице-президентом Жералду Алкмином сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.