Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Курс юаня снизился незначительно до 11,09 рубля

МОСКВА, 6 августа . /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 0,78%, до 2 764,62 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,96% - до 1 086,05 пункта. Курс юаня снизился незначительно до 11,09 рубля.

"Индекс Мосбиржи в среду, как и накануне, показывал в основном нейтральную динамику, сумев тем не менее символически обновить недельный максимум. В Москве прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпредставителя главы США. Комментарии сторон по ее результатам ожидаются позднее", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем российском фондовом рынке оказались акции "Ростелекома" (+3,8%), скорее всего, в преддверии даты закрытия реестра для получения дивидендов, назначенной на 12 августа", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Фармсинтеза" (-4,9%), возможно, в связи с ростом рисков вложений в бумаги компаний небольшой капитализации.

Прогноз на 7 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на четверг - 79-81 рубля за доллар США и 11-11,2 за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 725-2 825 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 7 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 7 августа: 79-81 рубля., 92-94 рублей. и 11-11,4 рубля соответственно.