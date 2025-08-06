Средства пойдут на благоустройство и развитие инфраструктуры туризма, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Более 300 млн рублей туристического налога поступило в бюджеты муниципалитетов Ставропольского края в январе-июне 2025 года. В тройку лидеров по сборам вошли Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Туристический налог на Ставрополье приносит отдачу. Он действует в 25 округах. За полгода в бюджеты муниципалитетов поступило 309 млн рублей. Лидерами по поступлениям стали Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что средства пойдут на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры. "В Кисловодске уже в этом году начнем работы на улицах курортной зоны, у Замка коварства и любви, Лермонтовской скалы и водопада. А в Железноводске готовим к запуску проект "Дилижансная станция" в Купеческом сквере. Это будет новая точка притяжения с исторической атмосферой и современным наполнением", - отметил Владимиров. По его словам в регионе 13 округов определили, куда будут направлен собранный туристический налог. Это вклад в обновление облика городов и сел Ставрополья и поддержка в развитии внутреннего туризма, подчеркнул Владимиров.