Пассажиры, которые планировали вылететь 6 августа из Дубая и Порт-Судана, не смогли этого сделать

ДУБАЙ, 6 августа. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уведомило суданские авиакомпании о приостановке авиасообщения между двумя странами с утра среды. Об этом проинформировал телеканал Asharq News.

"Все рейсы между Суданом и ОАЭ приостановлены", - отметил один из источников телеканала, уточнив, что пассажиры, которые планировали вылететь в среду из Дубая и Порт-Судана, не смогли этого сделать.

В свою очередь авиавласти Судана подтвердили эту информацию. "Управление гражданской авиации и суданские авиакомпании были удивлены запретом властей ОАЭ на посадку [самолетов] суданских авиакомпаний в эмиратских аэропортах, а также запретом на вылет самолета одной из суданских авиакомпаний из аэропорта Абу-Даби", - указывается в заявлении, которое опубликовало Суданское информационное агентство.

Как отмечает Asharq News, данный шаг, вероятно, связан с напряженностью в отношениях между Хартумом и Абу-Даби. Ранее Судан обвинил ОАЭ в переброске колумбийских наемников для участия в боевых действиях на стороне "Сил быстрого реагирования" (СБР). МИД Объединенных Арабских Эмиратов отверг "обвинения, выдвинутые администрацией Порт-Судана", назвав их "беспочвенными утверждениями".

6 мая Совет безопасности и обороны Судана, который возглавляет главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан, решил разорвать дипломатические отношения с ОАЭ и закрыть посольство и генеральное консульство в Абу-Даби. В марте республика подала иск в Международный суд (ООН). Согласно утверждению суданской стороны, правительство ОАЭ причастно к оказанию финансовой, политической и военной поддержки СБР. Власти ОАЭ категорически отвергли эти обвинения. 5 мая суд отказал в удовлетворении иска.