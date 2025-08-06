Игорь Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа из-за отказа лейбла его продавать

Предприниматель хотел удалить его со всех площадок

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Предприниматель Игорь Рыбаков не смог выкупить альбом "Город дорог" Гуфа (Алексея Долматова) из-за отказа владельца альбома, главы лейбла "Монолит Рекордс" Антона Пронина заключить сделку. Об этом сообщил Рыбаков в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.

"Я захотел купить альбом Гуфа, чтобы удалить его со всех площадок. Я вошел в сделку с Антоном [Прониным], но когда я с ним поделился, что удалю "Город дорог". Он резко сказал "нет", - сказал Рыбаков.

Он также обратил внимание на то, что не понимает, почему Гуф не выкупает свой альбом у лейбла. "Антон Пронин уже 20 лет зарабатывает огромные деньги за прослушивания песен. Я задаюсь вопросом, почему Алексей Долматов (Гуф) не может его выкупить. Он сейчас собирает солд-аут концерты", - поделился мнением предприниматель.

По информации в СМИ стало известно, что Игорь Рыбаков собирался выкупить "Город дорог" за 95 млн рублей. "Я рад, что в итоге не выкуплю альбом. Эти деньги я направлю в поддержку одаренных детей, в физтех школу-пансион", - рассказал предприниматель.

Ранее появилась информация о том, что Рыбаков планирует выкупить и удалить альбом музыканта, чтобы не романтизировать образ жизни, описанный в песнях рэпера, и исключить негативное влияние на молодое поколение.

Первые менеджеры Гуфа (Алексея Долматова) заключили контракт с главой лейбла "Монолит Рекордс" Антоном Прониным. Он стал правообладателем первого сольного альбома Гуфа "Город дорог".