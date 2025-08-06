Глава Белого дома подчеркнул, что технологические компании, производящие оборудование на территории Соединенных Штатов "не должны будут платить" пошлины

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. США намерены ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, посвященного планам компании Apple инвестировать в течение следующих нескольких лет $600 млрд в американскую экономику.

Трамп подчеркнул, что технологические компании, производящие оборудование на территории США "не должны будут платить" пошлины. "Иными словами, мы введем примерно 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники. Но если вы строите [производство] в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить", - заявил глава Белого дома.