Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с дополнительными пошлинами может столкнуться в том числе Китай

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России. Об этом заявил 6 августа американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций", - сказал он, комментируя перспективы применения Вашингтоном новых рестрикций против торговых партнеров России.

Глава американской администрации несколько раз подтвердил, что в число государств, которые могут, как Индия, столкнуться с дополнительными импортными пошлинами США, входит Китай. Затем он также добавил, что с такими решениями Вашингтона может столкнуться в общей сложности лишь небольшое число стран. Как это соотносится с его собственными высказываниями о том, что будет "очень много вторичных санкций", американский лидер не пояснил. "Это может произойти", - заявил Трамп, имея в виду возможность применения Вашингтоном дополнительных пошлин на импорт китайских товаров и услуг в США. "Имею в виду: я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других [стран]. Одной из них может быть Китай", - отметил глава Белого дома.