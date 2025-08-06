Нью-Дели в настоящий момент платит тарифы в 50%, уточнил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США впоследствии могут отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении Индии за приобретение ею российской нефти. Об этом глава вашингтонской администрации заявил 6 августа журналистам в Белом доме.

"Мы решим это позднее. Но сейчас они [Индия] платят пошлины в размере 50%", - ответил Трамп на вопрос о том, может ли Вашингтон отменить упомянутые тарифы в случае достижения договоренностей с Москвой об урегулировании конфликта на Украине.

На вопрос, могут ли США ввести дополнительные пошлины на импорт из Китая, Трамп ответил: "Это может произойти. Зависит от того, как будут идти дела".

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.