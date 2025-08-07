К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Подработка"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне стали в два раза чаще выбирать сферу общественного питания для подработки в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В топ наиболее популярных направлений для работы на временной занятости также вошли гостиничный бизнес, туризм и ретейл - к такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Подработка" по итогам анализа около 400 тыс. вакансий (текст исследования есть у ТАСС).

"Самый высокий прирост активности исполнителей при записи на подработку зафиксирован в сфере общественного питания - такими предложениями стали интересоваться в два раза (+106%) чаще, чем годом ранее. Исполнителям в этой сфере предлагали в среднем от 35 000 до 54 000 рублей в месяц за неполную занятость", - сказано в исследовании.

По данным аналитиков сервиса, наиболее популярной позицией в сфере общественного питания стала должность повара-кассира. Интерес к ней повысился на 68% относительно прошлого года. Зарплата на такой должности достигает 54 000 рублей при неполном дне.

Гостиничный бизнес и туризм стал еще одной популярной сферой для быстрого выхода на подработку. Россияне стали записываться на позицию экскурсовода на 15% чаще, чем в первой половине 2024 года. "Исполнители на этой позиции могли рассчитывать в среднем на 30 000-60 000 рублей в месяц за частичную занятость, причем их доход может сильно различаться в зависимости от сезона, региона и чаевых", - говорится в исследовании.

Чаще стали проявлять интерес и к должностям в ретейле. Так, интерес к предложениям о подработке мерчендайзером за год вырос на 15%, а средние предлагаемые вознаграждения в этой роли варьируются от 27 000 до 28 000 рублей в месяц за частичную занятость. Также исполнители стали чаще записываться на подработку в качестве товароведа (+6%) - им в I полугодии 2025 года предлагали в среднем от 44 000 до 60 000 рублей в месяц.

По словам директора сервиса "Авито Подработка" Сергея Яськина, возросший интерес к этим должностям связан с тем, что для выхода на работу не требуется интенсивное обучение. "Гибкие форматы занятости продолжают набирать популярность по всей стране - по нашим данным, в первом полугодии 2025 года общий интерес исполнителей к подработке вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особенно активный рост мы наблюдаем в сферах, где возможен быстрый старт и не требуется длительное обучение", - отметил он.