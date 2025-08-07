Тратить на аренду 500 - 1000 рублей в сутки готовы 34% респондентов, говорится в исследовании ритейлера

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 40% опрошенных россиян арендуют строительные инструменты. 34% респондентов готовы тратить на аренду 500-1 000 рублей в сутки, говорится в исследовании ретейлера "Лемана Про", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"42% опрошенных россиян пользуются сервисами аренды инструментов для строительства и ремонта хотя бы один раз в год. При этом среди них 39% женщин и 46% мужчин. 58% опрошенных отметили, что не пользовались ранее услугами аренды. Из них до конца года 15% планируют взять инструменты в аренду, 27% не будут пользоваться услугами аренды, а 58% пока не определились с решением", - говорится в исследовании.

По данным опроса, треть респондентов (34%) готовы заплатить за аренду до 500 рублей в сутки, еще 34% - от 500 до 1 000 рублей. Лишь 6% согласны на сумму от 1 000 до 2 000 рублей, а каждый четвертый (26%) затруднился назвать конкретный диапазон.

При этом 36% опрошенных арендуют инструменты 1-2 раза в год, 28% - раз в квартал. 13% опрошенных обращаются к услуге ежемесячно, 12% - еженедельно, а 11% - реже одного раза в год. Чаще всего инструменты берут на сутки (42%) или на неделю (41%). Почасовой формат выбирают 14%, а длительную аренду - лишь 3%. Большинство респондентов (56%) одновременно арендуют 2-3 инструмента, 38% - только один. Лишь 4% берут сразу 4-5 инструментов, а 2% - более пяти.

"Среди тех, кто брал инструменты в аренду, 80% делали это для непрофессионального бытового использования. Остальные 20% использовали аренду для профессиональной деятельности (мастера, бригадиры, юридические лица и др.). Основными причинами обращения к данной услуге стали необходимость выполнения разовых работ (76%), тестирование инструмента перед покупкой (27%), замена испорченного оборудования (18%) и аренда инструментов для регулярной работы (15%)", - сказано в исследовании.

Наибольшей популярностью пользуются мелкие электроинструменты - дрели, шлифмашины, строительные пылесосы (67%). Крупная техника (электро-, дизельная, бензиновая) занимает второе место (49%), за ней следуют садовые инструменты (47%). При выборе ключевыми критериями оказались цена и условия аренды (79%), качество и состояние инструмента (69%), удобство оформления (47%) и сроки (47%). На марку инструмента обращают внимание лишь 32% респондентов.

Участники опроса назвали дополнительные услуги, которые они хотели бы видеть при аренде инструментов. В их числе - доставка на дом (47%) и страховка на случай повреждений (46%). Треть опрошенных (35%) хотели бы получить возможность обмена инструмента, 26% - обучение пользованию, а 19% - инструктаж по безопасности. Каждый пятый (21%) предпочел бы страхование вместо залога.

Опрос охватил 2 000 жителей городов с населением от 100 тысяч человек в возрасте 25-60 лет, которые приобретали товары для строительства и ремонта в течение последнего года или планируют покупку в ближайшие три месяца.