Злоумышленники также прикрепляют файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление, указали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Мошенники стали рассылать гражданам РФ поддельные письма от Госавтоинспекции, через которые крадут данные банковских карт или устанавливают на гаджеты вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Жертва по электронной почте или в мессенджере получает сообщение с формулировкой: "Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 01.08". К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные - это создает ощущение подлинности", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что в самом письме размещена кнопка "оплатить сейчас", ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий. "В некоторых случаях пользователь попадает на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС", - пояснили в управлении.

В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, который автоматически загружает вредоносное программное обеспечение на устройство пользователя, добавили в управлении. Такое ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам и даже использовать камеру и микрофон.

В МВД подчеркнули, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через "Госуслуги".