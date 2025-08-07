РФ заинтересована в узбекистанских моделях ИИ с распознаванием полива воды

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Григорий Борисенко заявил, что такая техника может быть интересна для некоторых южных регионов страны

САМАРКАНД /Узбекистан/, 7 августа. /ТАСС/. Россия могла бы для южных регионов применить узбекистанские модели искусственного интеллекта (ИИ) с распознаванием полива и испарения воды на сельхозугодьях. Об этом заявил ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Григорий Борисенко.

"Сегодня мы обсуждали с замминистра цифры Узбекистана, что у них есть модели, которые распознают полив и испарение воды на сельхозугодьях. Такая задача, например, очень интересна для ряда южных регионов России. Но, насколько я знаю из того опыта, который у нас есть по анализу, у нас такая задача никогда не решалась. И мы могли бы хорошую модель искусственного интеллекта, которая решает именно эту задачу, брать у Узбекистана", - сказал он в кулуарах форума "Развитие технологий искусственного интеллекта в странах Содружества Независимых Государств" в Самарканде.

По его мнению, у каждой страны есть своя ниша в области развития ИИ, тем самым государства взаимно дополняют друг друга.

В этой связи Борисенко подчеркнул, что РФ также активно помогает Узбекистану в вопросе внедрения языковых моделей. "Мы входим в неформальный клуб стран, у которых есть большие языковые модели. У нас две. В этом смысле мы помогаем в том числе Узбекистану в том, чтобы они их применяли у себя для решения своих задач, адаптировали под локальную специфику, под локальный язык, локальную культурную базу", - отметил замминистра.

Международный форум "Развитие технологий искусственного интеллекта в странах Содружества Независимых Государств" проходит в Самарканде 7-8 августа. В нем принимают участие более 100 ведущих специалистов, экспертов, лидеров отрасли и представителей IT-компаний из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам мероприятия ожидается подписание ряда соглашений между странами об обмене опытом, реализации совместных проектов и координации политики в области искусственного интеллекта.