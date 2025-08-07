Стороны обсудили перспективы сотрудничества и рыночный спрос в соответствующем сегменте

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Представители секции робототехники Китайской федерации машиностроительной промышленности (CMIF) провели в столице КНР встречу с делегацией российских специалистов в соответствующей области. Об этом сообщила CMIF.

На ее странице в WeChat уточняется, что мероприятие состоялось при активной поддержке Beijing E-Town Robotics Technology Industrial Development Co. и было нацелено на укрепление двусторонних контактов. Во встрече приняли участие более 30 человек. Они обсудили перспективы сотрудничества между Китаем и Россией в области робототехники, а также рыночный спрос в соответствующем сегменте.

Как заявил генеральный секретарь CMIF Сун Сяоган, Китай стремится применять роботов в различных областях, включая производство и сферу услуг. Он выразил заинтересованность в укреплении взаимодействия с Россией, как и со всеми другими странами, для совместного развития индустрии умных машин.

Российская делегация, как отмечается, подтвердила готовность укреплять связи с КНР, указав на высокий спрос, который существует в РФ на роботов и технологии искусственного интеллекта, а также напомнив, что правительство России активно поощряет развитие робототехники.

На встрече присутствовали представители российских и китайских профильных предприятий. Они выступили с презентациями, обменялись опытом, а затем посетили Robot Mall на юге Пекина, где находятся универсальный магазин и площадка для обслуживания человекоподобных роботов.