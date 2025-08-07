Нью-Дели рассматривался Вашингтоном "как важный противовес Китаю в Азии", отметила газета

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп решением о введении пошлин в отношении Индии за покупку российской нефти может свести на нет 20 лет внешнеполитических усилий США. Такое мнение высказывается в материале газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По этим оценкам, то, что американский президент "не щадит даже друзей", это общеизвестно, но Индия - особый случай, поскольку "непредсказуемым поведением президент угрожает свести на нет более чем двадцатилетние усилия американской внешней политики". Отмечается, что Нью-Дели долгое время рассматривался Вашингтоном "как важный противовес Китаю в Азии". Так, США даже пытались вовлечь Индию в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония).

По сведениям газеты, индийское руководство считает несправедливым, что только Индию облагают пошлинами за импорт сырой российской нефти, в то время как наряду с Китаем некоторые страны, включая Италию, Турцию, Нидерланды и Францию, продолжают это делать. В статье отмечается, что поведение и тон американского президента "многим в Индии напоминают британских колонизаторов, которые свысока обращались с местным населением и угнетали его". По словам профессора Института южноазиатских исследований в Сингапуре Раджи Мохана, в "постколониальной Азии это просто неприемлемо, но Трамп не знает" такого слова.