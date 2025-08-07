За счет визуального и эмоционального воздействия на несовершеннолетнюю аудиторию таккая практика формирует стойкие потребительские предпочтения в ущерб здоровому выбору, указала депутат ГД от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова направила письма министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с предложением ввести ограничения на использование популярных среди детей персонажей для продвижения вредных продуктов. Документы есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметила, что в обществе активно обсуждается вопрос ограничения маркетинговых практик, направленных на детей, в частности - использование визуальных образов популярных персонажей и стилистики детской культуры для продвижения продуктов с повышенным содержанием сахара, соли и жиров. Такая практика, по мнению Скрозниковой, за счет визуального и эмоционального воздействия на несовершеннолетнюю аудиторию формирует стойкие потребительские предпочтения в ущерб здоровому выбору.

"В этой связи считаю необходимым проработать вопрос о допустимости и целесообразности ограничения использования детских образов, персонажей и атрибутики при оформлении и продвижении продуктов питания с неблагоприятным нутриентным профилем. Это особенно важно в контексте задач государственной политики по формированию культуры здорового питания и профилактике хронических заболеваний, начинающихся с детского возраста", - указано в тексте писем.

По словам парламентария, дети не обладают сформированной критичностью и воспринимают образы героев мультфильмов, кукол, мягких игрушек и других подобных символов как маркеры безопасности и дружелюбия. "В результате рекламная или упаковочная продукция, выполненная в подобной стилистике, может вводить в заблуждение как самих несовершеннолетних, так и их родителей", - сообщила Скрозникова.