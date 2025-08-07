X станет лучшей площадкой для рекламы, указал Илон Маск

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илон Маск планирует разрешить рекламу в ответах чат-бота с ИИ Grok в X.

"Мы собираемся сделать X лучшей площадкой для рекламы, которая будет работать как в интересах производителей той или иной продукции, так и в интересах тех, кто эту продукцию потребляет", - сказал Маск в ходе общения с рекламодателями.

По словам бизнесмена, до сих пор компания концентрировалась на повышении качества работы нейросети, однако теперь нацелена окупить стоимость дорогостоящих графических процессоров, необходимых для работы Grok. Для этого Маск планирует разрешить компаниям платить за то, чтобы реклама их продукции появлялась в ответах чат-бота. Владелец стартапа также отметил, что нейросеть будет оценивать эстетическую составляющую предложенных рекламных постов и отдавать предпочтение наиболее эстетически привлекательным объявлениям.

Как отмечает британская газета Financial Times, многие крупные рекламодатели стремятся интегрировать свою рекламу в ответы чат-ботов, однако крупные игроки на рынке ИИ, такие как OpenAI, ранее отказывались от подобных предложений.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok.