Российский президент отметил развитие экономических связей стран

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Взаимные инвестиции России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) растут, причем российские превышают эмиратские почти в два раза, заметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"У нас на высоком политическом уровне поддерживаются контакты, развиваются экономические связи, причем и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. Взаимные инвестиции растут", - поделился российский лидер.

"Хочу отметить, что российские инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты все-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем так существенно - почти в два раза", - обратил внимание Путин.

Президент РФ также отметил динамику развития отношений между Суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). "Благодарим вас за доверие, которое вы оказываете российским специалистам в области инвестиционной деятельности. И это направление тоже находится под нашим вниманием и дает свои результаты", - подытожил Путин.