МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" в рамках открытого электронного аукциона на продажу двух нежилых помещений на улице Кузнецкий Мост в Москве общей площадью почти 1 тыс. кв. м единым лотом получает почти 1,8 млрд руб. Это следует из протокола аукциона, с которым ознакомился ТАСС.

"Победителем аукциона признается участник: общество с ограниченной ответственностью "Униссо", - говорится в материалах. Цена предложенная участником аукциона составила 1,791 млрд руб.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, "Униссо" работает в сфере аренды и управления недвижимостью.

Торги прошли 7 августа. Минимальная цена лота составляла 900 млн руб. Шаг аукциона составлял 3% от начальной цены торгов.