Экспорту Индии угрожает снижение объемов на 10-15%, крупные издержки производителей электроники, фармацевтики и других ключевых товаров, а также возможный захват доли рынка торговыми конкурентами, подчеркнул глава CTI Бриджеш Гоял

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Торгово-помышленная палата Индии (CTI) выразила озабоченность общим увеличением торговых пошлин США до 50%, призвала правительство республики занять твердую позицию и дать ответ на шаги американской администрации.

"Повышение пошлин США требует стратегических действий, включая введение ответных пошлин на импорт американских товаров в Индию, - цитирует агентство ANI письмо, направленное главой CTI Бриджешем Гоялом индийского правительству. - Введение США нового тарифного режима приведет к росту цен и снижению конкурентоспособности индийских товаров на американском рынке".

Он подчеркнул, что в результате экспорту Индии угрожает снижение объемов на 10-15%, крупные издержки производителей электроники, фармацевтики и других ключевых товаров, а также возможный захват доли рынка торговыми конкурентами. "Речь идет не только о потерях в бизнесе, но и о рабочих местах. Тысячи индийских компаний экспортируют продукцию в США, на карту поставлены миллионы рабочих мест", - указал Гоял.

"Индия должна скоординировать усилия по сокращению зависимости от американского экспорта и изучить возможности других мировых поставщиков товаров", - резюмировал председатель CTI.

Рост пошлин США

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США установить в отношении индийских товаров 25% пошлину тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.

МИД Индии заявил, что считает введение Соединенными Штатами этих пошлин несправедливым. Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах". Эти действия США необоснованны и неразумны и Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД республики.