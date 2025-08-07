Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа является завершающей стадией разрушения молдавской стороной бизнеса этой группы, заявили в холдинге

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа является завершающей стадией разрушения молдавской стороной бизнеса этой группы, правительство Молдавии тем самым лишает "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций, сообщили в "Газпроме". Там добавили, что холдинг продолжит защиту своих законных прав и интересов в Молдавии всеми доступными способами.

"В этой связи лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса Группы "Молдовагаз" и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО "Газпром" продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", - сообщили в холдинге.