Республика обратит свое внимание на такие регионы, как Ближний Восток, Латинская Америка, Африка и Южная Азия

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индия после повышения тарифов США на свой экспорт будет искать альтернативные рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Южной Азии. Об этом заявил замглавы индийского МИД Дамму Рави, курирующий во внешнеполитическом ведомстве экономические вопросы.

По словам Рави, индийская промышленность устойчива и не пострадает от новых пошлин. "Высокий тариф не окажет никакого негативного воздействия на индийскую промышленность. Это не приведет к ее остановке или краху", - цитирует Рави газета The Times of India.

Замглавы МИД республики отметил, что страны часто ищут альтернативные рынки, сталкиваясь с тарифными барьерами, и Индия теперь обратит свое внимание на такие регионы, как Ближний Восток, Латинская Америка, Африка и Южная Азия.

"Если станет трудно осуществлять экспорт в США, вы автоматически начнете искать другие возможности", - подчеркнул он.

Рави назвал решение президента США Дональда Трампа о пошлинах для Нью-Дели "временным отклонением от нормы". "На мой взгляд, это временное отклонение от нормы, временная проблема. Мы уверены, что со временем мир найдет для нее решение. Страны-единомышленники будут стремиться к сотрудничеству и экономическому взаимодействию, которые будут взаимовыгодными для всех", - отметил индийский дипломат.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением в Вашингтоне установить в отношении индийских товаров 25-процентную пошлину, тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.