Решение о возвращении было принято в полете

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пассажирский Superjet, выполнявший рейс Москва - Пенза, вернулся в аэропорт вылета Шереметьево из-за возможной неполадки. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва - Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки", - сказал собеседник агентства.

На онлайн-табло аэропорта указано, что самолет вылетел из Москвы в 20:08. Решение о возвращении было принято в полете. Сервис Flightradar, в свою очередь, сообщает, что борт развернулся над Рязанской областью спустя около получаса полета.

Пассажиры рейса будут доставлены из Шереметьево в Пензу резервным бортом, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.