Самолеты не принимали и не отправляли

САРАТОВ, 8 августа. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропорту Саратова для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Международном аэропорту Гагарин.

