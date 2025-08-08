Российские технологии к сейсмически активным зонам адаптированы, указал глава госкорпорации Алексей Лихачев

УЛЬКЕН /Казахстан/, 8 августа. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности включит Росатом в проект строительства АЭС в Казахстане в связи с тем, что республика находится в сейсмически активной зоне. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев после участия в церемонии старта строительства первой АЭС в республике.

"В целом наши технологии к сейсмически активным зонам адаптированы. Но дополнительные меры безопасности, дополнительные решения будут внесены в казахстанский проект по итогам проведения изыскательских работ", - заявил глава госкорпорации корреспонденту ТАСС.

По словам Лихачева, будут проведены изыскательские работы, "чтобы с учетом всей полученной информации окончательно сложить все элементы и технические тонкости проекта". "Сейсмика никогда не было препятствием для развития российских атомных технологий. Мы строим свои объекты в целом ряде сейсмически активных зон, это и КНР, это на 4-х тысячах метрах высоты в Боливии", - подчеркнул Лихачев.

В пятницу близ поселка Улькен в Казахстане прошла церемония запуска работ по строительству первой в Казахстане АЭС с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева. Начальный этап строительства предусматривает проведение изыскательско-инженерных работ, и в пятницу казахстанская сторона торжественно передала представителю Росатома капсулу с образцами грунта, взятыми с места будущей атомной станции для проведения исследований.

Проект АЭС в Казахстане

14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он предоставил самое оптимальное предложение. Ранее глава агентства по атомной энергии республики Саткалиев заявил, что процесс возведения АЭС может занять порядка семи лет. По его словам, строительство атомной электростанции такого уровня, как планируется в Казахстане, может обойтись не менее чем в $14 млрд.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области в 340 километрах от Алма-Аты. Поселок располагается на берегу озера Балхаш для охлаждения реакторов АЭС. По данным властей, в Улькене проживает около 1 тыс. 740 жителей.