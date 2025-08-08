Причиной являются временные ограничения в воздушном пространстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Недополученная прибыль Пулково из-за вводимых с начала года временных ограничений в воздушном пространстве составляет порядка 100-150 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом.

"Здесь правильнее говорить о недополученной прибыли. Она составляет для аэропорта около 100-150 миллионов с начала года в связи со временными ограничениями в воздушном пространстве", - отметили в пресс-службе.

При этом потери авиакомпаний из-за временных ограничений выше, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прямые потери аэропорта Пулково за период введения временных ограничений с 4 по 7 июля, когда было отменено 172 рейса, составили порядка 50-55 млн рублей. Речь шла о потерях как авиационных, так и неавиационных доходов.