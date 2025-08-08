Заключили 2 608 859 соглашений

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. СПБ Биржа 7 августа обновила рекорд по количеству сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов, сообщила пресс-служба торговой площадки.

По ее данным, общее количество заключенных сделок достигло 2 608 859, что стало максимумом за всю историю торгов российскими ценными бумагами на СПБ Бирже. Стоимостный объем сделок в этот день составил 11,68 млрд рублей.

До этого рекордное число сделок с российскими ценными бумагами было зафиксировано 28 июля - 2 209 112. Рекорд также устанавливался 21 июля, когда число сделок составило 1 451 379.

Абсолютный рекорд по количеству сделок, заключенных со всеми доступными на торгах ценными бумагами в режиме основных торгов, зафиксирован 24 ноября 2020 года. Тогда было совершено 4 208 232 сделки.