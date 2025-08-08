В Словакии третий месяц подряд сокращается промышленное производство

Позитивные показатели роста фиксировали только в марте 2025 года, сообщили в статистическом бюро

БРАТИСЛАВА, 8 августа. /ТАСС/. Промышленное производство в Словакии сокращается третий месяц подряд. Об этом сообщила пресс-служба Словацкого статистического управления.

Статуправление, подводя итоги за первое полугодие 2025 года, отметило, что в июне темпы сокращения промышленного производства составили в годовом исчислении 3,6%, в мае - 4,1%. Апрель также был неблагоприятным месяцем для словацкой экономики. Позитивный показатель роста промышленного производства, как следует из сообщения, был зафиксирован только в марте.

В Словакии, двигателем экономики которой является промышленность, снижается, в частности, производство металлов. Падение промышленного производства в республике, как следует из данных статистики, в первое полугодие составило в годовом исчислении 1,8%.