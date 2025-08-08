ЦБ пока не планирует проведения внеочередных заседаний по ставке

Дефляция не бывает за неделю, за месяц или квартал, указал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России пока не планирует проведения внеочередных заседаний совет директоров по ключевой ставке. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.

"Нет, не будет. Дефляция не бывает за неделю, за месяц, за квартал. Это неправильное использование термина. Дефляция - это устойчивое снижение цен по широкому кругу товаров. О ней можно говорить, если годовая инфляция была бы отрицательной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли внеочередное заседание по ставке на фоне наблюдающейся дефляции.

"То, что общий ИПЦ (индекс потребительских цен - прим. ТАСС) снижается в августе из-за сезонного снижения цен овощей и фруктов, - это такая же дефляция, как выходные и праздники - это рецессия и массовая безработица", - добавил Заботкин.

Годовая инфляция в РФ с 29 июля по 4 августа замедлилась до 8,77% с 9,02% неделей ранее. В обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, также указывалось, что на потребительском рынке "сохраняется дефляция".