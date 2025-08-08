Сбор зерна с начала 2025 года превысил 60 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Минсельхоз России сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году на уровне 135 млн тонн. Об этом заявила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях XII Открытого чемпионата России по пахоте.

"Что касается уборки текущего сезона, здесь, конечно, есть у нас сложности. В центре, в ПФО, у нас льет дождь, на юге у нас очень сложная ситуация, связанная с засухой. Но тем не менее, благодаря профессионализму наших людей, нашей отрасли, мы убираемся и надеемся получить урожай по зерновым на уровне 135 млн тонн. Здесь мы прогнозы свои пока не меняем", - сказала Лут.

Министр также рассказала, что сбор зерна с начала 2025 года превысил 60 млн тонн, убрано порядка 40% площадей. "Идет активная уборка всех остальных культур", - добавила она.