Сроки перечисления средств не уточняются

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил выделение Киеву €3,2 млрд макрофинансовой помощи из европейского Фонда поддержки Украины на финансирование государственных органов и обслуживание кредитов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Украина получит свыше €3,2 млрд финансирования после утверждения Советом ЕС решения о предоставлении четвертого транша помощи в рамках Фонда поддержки Украины (Ukraine Facility)", - говорится в документе. Сроки перечисления средств не уточняются.

"Это финансирование должно в первую очередь повысить макрофинансовую стабильность Украины (имеется в виду обслуживание госзаймов и поддержание гривны - прим. ТАСС) и поддержать работу ее государственной администрации", - говорится в документе.

Фонд поддержки Украины действует с 1 марта 2024 года, формально он направлен на поддержку реформ, которых требует от Киева Брюссель в рамках вступления в ЕС.

Его объем определен в €50 млрд на период до 2027 года. В общей сложности из него Украине уже выплачено примерно €19,5 млрд в виде трех основных и двух вспомогательных траншей.