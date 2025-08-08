Это 58,2% от запланированного объема

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 августа 2025 года, по предварительным данным, составили 3,5 трлн руб., сообщается на сайте Минфина РФ.

Это 58,2% от запланированного объема.

Наиболее высокий уровень исполнения отмечен у нацпроектов "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" (69,3%), "Семья" (66,7%), "Новые технологии сбережения здоровья" (65,2%), "Молодежь и дети" (64,2%), "Кадры" (63,8%) и "Продолжительная и активная жизнь" (62,3%).

Исполнение нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" составило 52,4%, "Экологическое благополучие" - 50,4%, "Новые материалы и химия" - 49,6%, "Эффективная и конкурентная экономика" - 48,3%, "Беспилотные авиационные системы" - 46,1%; "Туризм и гостеприимство" - 43,3%; "Инфраструктура для жизни" - 44,1%, "Новые атомные и энергетические технологии" - 42,9%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" - 40%, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - 36,6%, "Эффективная транспортная система" - 29,5% и "Средства производства и автоматизации" - 19,9%.

Нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" исполнен на 0%.

В новость внесена правка (18:51 мск) - уточняются показатели нацпроектов.