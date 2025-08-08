Оборот заведений общепита в России в I полугодии 2025 г. вырос на 8,1%

По сравнению с маем оборот заведений общественного питания в июне снизился на 2,6%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в июне 2025 года вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 344,8 млрд руб., в январе - июне - на 8,1% год к году, до 1,969 трлн руб., следует из данных Росстата.

"Оборот общественного питания в июне 2025 года составил 344,8 млрд руб., или 107,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в первом полугодии 2025 года - 1969,2 млрд руб., или 108,1%", - говорится в документе.

По сравнению с маем оборот заведений общественного питания в июне снизился на 2,6%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.