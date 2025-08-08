Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 8 августа вырос на 1,68%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 8 августа вырос на 1,68%, до 2 924,63 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,17% - до 1 154,84 пункта. Курс юаня вырос на 8,6 копеек, до 11,076 рублей.

"Индекс Мосбиржи провел пятницу преимущественно в положительной динамике и в конце дня обновил трехмесячные вершины. Инвесторы ожидают подробностей о готовящейся встрече президентов России и США", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции высокотехнологичной "Группы Позитив" (+4,3%), скорее всего, поскольку бумаги были достаточно сильно недооценены", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции "Интер РАО" (-0,3%), возможно, в преддверии публикации финансовых результатов за I полугодие 2025 года.

Прогноз на 11 августа

Как считают в Freedom Finance Global, 11 августа индекс Мосбиржи вновь покажет движение в рамках 2 850 - 2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на понедельник: 79-81 рубль, 92-94 рубля и 10,9-11,3 рублей, соответственно.