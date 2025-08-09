Американский лидер Дональд Трамп, в частности, "не заостряет отношения со странами Персидского залива, считая их своими стратегическими союзниками", обратил внимание директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Администрация президента США Дональда Трампа, которая заявляет о намерении применять 25-процентные пошлины в отношении стран, закупающих нефть у России, будет вводить тарифы крайне избирательно и разнонаправленно. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Представляется, что 25-процентные тарифы на американский экспорт для партнеров России будут разнонаправленными и, скорее всего, будут применяться сильно избирательно. Очевидно, что администрация Трампа все же придет к нормальному консенсусу на переговорах с Китаем, которые рано или поздно завершатся с обоюдной пользой, и на них введение дополнительных пошлин не повлияет. Степень применения таких новых пошлин в отношении Китая мне видится невысокой, - сказал он. - Далее идет Индия, на примере которой Трамп, очевидно, решил устроить образцово-показательный кейс. Здесь применение пошлин с точки зрения экономической доктрины США выглядит сравнительно высоким, настолько, насколько это вообще возможно".

Вместе с тем американский инвестор отметил, что в случае с Индией, введение пошлин в отношении которой уже было объявлено, "ключевые статьи индийского экспорта, такие как мобильные телефоны, специально заботливо оговорены и остаются за пределами пошлин".

Шостак считает, что в контексте закупок нефти из РФ, США, вероятно, не будут применять к Турции и ОАЭ какую-либо жесткую тарифную политику. "Турция, например, закупает и перепродает на запад большие объемы нефтегазовых товаров, чем Индия, причем делает это совершенно открыто. Ту же роль играют и ОАЭ, являющиеся в моменте ключевым логистическим хабом для торговли с Россией. Ни та, ни другая страна в контексте анонсированных Трампом новых пошлин не упоминаются, с Турцией вообще переговоры не ведутся, и вопрос так не стоит. Трамп тем более не заостряет отношения со странами Персидского залива, считая их своими стратегическими союзниками. В этих случаях соблюдение каких-либо новых тарифов будет минимальным, если и будут иметь место таковые вообще", - указал инвестор.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на индийский экспорт в США были доведены до 50%. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран.