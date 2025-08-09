Решение о выдаче лицензии было принято после встречи гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и президента США Дональда Трампа, пишет газета

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию технологической компании Nvidia для продажи КНР чипов H20. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, решение о выдаче лицензии было принято после встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете в среду.

Nvidia создавала эту модель чипов специально для китайского рынка, для того чтобы продукция проходила по критериям экспортных ограничений микросхем, введенных администрацией Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост президента США. Отмечается, что снятие ограничений на поставки стало предметом споров между представителями американских служб безопасности, обеспокоенных ситуацией.

В начале апреля американские власти проинформировали Nvidia, что компания теперь не сможет поставлять в КНР чипы H20 для технологий ИИ без специальной лицензии. Вашингтон объяснил новое требование тем, что "продукция может быть использована в суперкомпьютере".