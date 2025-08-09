Согласно данным опроса, 57% перешли на более дешевые аналоги

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (68%) экономят на товарах первой необходимости за счет скидок и акций. Об этом говорится в результатах опроса холдинга "Ромир" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Согласно проведенному опросу, 68% россиян покупают товары первой необходимости по скидкам и акциям, 58% респондентов отказались от некоторых ранее привычных категорий товаров, 57% перешли на более дешевые аналоги, 50% опрошенных замещают одни категории товаров другими, находя более выгодные варианты, а 49% граждан выбирают магазины с низкими ценами. Чтобы минимизировать траты, 46% россиян реже ходят в магазины, 33% респондентов предпочитают товары собственных торговых марок, столько же составляют списки и строго следуют им. Лишь 10% опрошенных стали чаще заказывать доставку продуктов в целях экономии.

Аналитики также отметили, что при этом по некоторым направлениям расходы выросли - на продукты питания, лекарства, фрукты, средства личной гигиены, кофе, детские товары, безалкогольные напитки, косметику и парфюмерию, питание вне дома, готовую еду, а также ювелирные изделия.

Среди трат, не относящихся к категории товаров повседневного спроса, на первом месте по объему трат расположилась статья расходов, связанная с ремонтом автомобиля, за ним следуют страхование и траты на посещение салонов красоты.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).