"Чек индекс": онлайн-продажи арбузов и дынь в РФ выросли за год почти на треть

По информации аналитического центра, розничные цены на арбузы с косточками в июле - августе снизились на 2% относительно аналогичного периода 2024 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россияне в июле и начале августа 2025 года стали почти на 30% чаще покупать арбузы и дыни в интернете по сравнению с тем же периодом 2024 года, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с офлайн розницей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (текст есть у ТАСС).

"Все большее проникновение фуд-сектора в онлайн способствует росту числа покупок бахчевых в онлайне. Так, реализация арбузов в онлайн-канале (по числу покупок) - выросла за год на 29%, дынь - на 26%. При этом средняя цена за 1 кг здесь выше: на 11% по арбузам (58 рублей), на 10% по дыням (96 рублей)", - говорится в исследовании.

По данным аналитического центра, розничные цены на арбузы с косточками в России в июле - августе снизились на 2% относительно аналогичного периода 2024 года - в среднем до 52 рублей за кг, при этом спрос на них сократился на 8%. В то же время продажи дынь за год выросли на 10%, а средняя цена за 1 кг снизилась на 3% и составила 87 рублей.

Средняя стоимость арбузов без косточек в июле выросла на 6% - до 91 рублей за кг, арбузов с желтой мякотью - на 10%, до 97 рублей. Спрос на них за год увеличился на 10%.

"Значительное влияние на объем продаж арбузов оказывает появление отечественных сезонных арбузов. В этом году их выход на рынок состоялся чуть позже, чем в прошлом году, что в свою очередь сместило интерес в сторону дынь и более экзотических сортов. В частности, арбузы без косточек и с желтой мякотью заметно дороже, но год к году обретают больший интерес со стороны покупателя. Тем временем, средний ценник за счет более высокого объема предложений и высокой базы прошлого года оказался даже ниже прошлогоднего уровня", - объяснили эксперты.

Они также добавили, что в июле - августе россияне чаще приобретали арбузы весом 6-9 кг и дыни по 4-7 кг.