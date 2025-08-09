По словам представителя Росатома Дениса Литошика, это означает, что у проекта есть большой опыт успешной безопасной эксплуатации

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Росатом в рамках возведения АЭС в поселке Улькен в Казахстане построит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 - такие же, как на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) и на строящейся в Турции станции "Аккую", сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Блоков два по 1 200 [МВт]. Это такие же, как на НВАЭС, [АЭС] "Аккую и некоторых других. Это означает, что у данного проекта есть большой опыт успешной безопасной эксплуатации", - указал представитель Росатома Денис Литошик.

В пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана сообщили, что в основе будущей станции общей мощностью 2,4 ГВт - реакторы ВВЭР-1200 поколения III+. По данным агентства, эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Белоруссии, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

8 августа близ Улькена состоялся старт строительства первой в республике АЭС. Станция будет построена на пустыре, примыкающем к озеру Балхаш. Вода озера будет использоваться для охлаждения реакторов. Церемония старта строительства прошла с участием председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и гендиректора Росатома Алексея Лихачева, который отметил, что Росатом предлагает "построить действительно бестселлер рынка атомных технологий". Лихачев также указал, что в связи с тем, что республика находится в сейсмически активной зоне, в проект АЭС включат дополнительные меры безопасности.

14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он предоставил самое оптимальное предложение.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 километрах от Алма-Аты. По данным властей, в Улькене проживают около 1 740 жителей.