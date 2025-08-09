Представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта работают с пассажирами задержанных рейсов

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Аэропорт Сочи по состоянию на 9 августа работает по фактическому расписанию после ограничений, которые вводились ранее на фоне угрозы атаки БПЛА на территории курорта и соседнего Сириуса. На данный момент в авиагавани задерживается 35 рейсов, сообщили в Telegram-канале сочинского хаба.

Ограничения на работу сочинского аэропорта вводили дважды 8 августа на фоне угрозы беспилотной атаки на территории Сочи и Сириуса. В пятницу в аэропорту сообщали о 25 рейсах, которые задерживались на вылет. Авиакомпании планировали стабилизировать расписание в течение двух дней.

"Более 80-ти рейсов уже вылетели по маршруту назначения после снятия ограничений. В данный момент 35 задержанных рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сочинский аэропорт в настоящий момент работает без ограничений и по фактическому расписанию. Рейсы на прилет в авиагавани обслуживаются по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности самолетов. Однако отмечается, что из-за вводимых ранее ограничений время обслуживания воздушных судов и пассажиров может быть увеличено.

В аэропорту отмечают, что ситуация в терминале на данный момент спокойная. Представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани работают с пассажирами задержанных рейсов.