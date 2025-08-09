Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов

Инспекторы ведут круглосуточное дежурство в аэропортах московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ространснадзор усиливает контроль за соблюдением прав пассажиров задержанных и отмененных авиарейсов, сообщили в ведомстве.

"Ространснадзор усиливает контроль за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта продолжает активную работу по обеспечению соблюдения федеральных авиационных правил в части предоставления услуг пассажирам задержанных и отмененных рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Так, инспекторами Ространснадзора осуществляется комплекс контрольных мероприятий в ключевых аэропортах: ведется круглосуточное дежурство в аэропортах московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, осуществляется мониторинг взаимодействия администраций аэропортов и авиаперевозчиков с пассажирами, а также проводится проверка обеспечения пассажиров питьевой водой и местами для размещения.

"Приоритетное внимание уделяется вопросам своевременного предоставления ваучеров на питание и обеспечению возможности их использования для приобретения напитков и горячего питания в соответствии с номиналом", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Ространснадзоре, при выявлении нарушений ведомство оперативно принимает меры по защите прав пассажиров. Кроме того, пассажиры, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут обратиться за помощью и консультацией к дежурным инспекторам Ространснадзора в аэропортах.