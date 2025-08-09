Росатом и Казахстан обсудили вопросы локализации строительства АЭС

Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев подтвердил готовность госкорпорации сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции в республике. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"9 августа 2025 года в Астане (Республика Казахстан) генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. <…> В ходе встречи обсуждены механизмы обеспечения использования казахстанского оборудования и материалов, а также привлечения местных специалистов, обмена опытом. Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции", - говорится в сообщении. В ходе встречи были также подняты вопросы локализации процессов ядерно-топливного цикла и рассмотрены практические аспекты формирования международного консорциума, который объединит ведущих казахстанских и зарубежных партнеров.

В свою очередь Олжас Бектенов подчеркнул, что строительство АЭС находится на контроле президента Республики Казахстан. Правительство республики обеспечит необходимое содействие в реализации проекта.

8 августа близ поселка Улькен состоялся старт строительства первой в республике АЭС. Церемония старта строительства прошла с участием председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и гендиректора Росатома Алексея Лихачева, который отметил, что Росатом предлагает "построить действительно бестселлер рынка атомных технологий". Лихачев также указал, что в связи с тем, что республика находится в сейсмически активной зоне, в проект АЭС включат дополнительные меры безопасности.

14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он предоставил самое оптимальное предложение. Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 километрах от Алма-Аты. По данным властей, в Улькене проживают около 1 740 жителей.