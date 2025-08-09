В пресс-службе Агентства по атомной энергии республики отметили готовность принять соответствующие предложения

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана подберут подходящее название для первой в стране АЭС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии республики.

"Название первой в Казахстане АЭС предусмотрено. Мы работаем над этим. Если будут соответствующие предложения, то будем готовы их принять", - сказал представитель агентства.

8 августа в Казахстане состоялся старт строительства первой в республике АЭС. Станция будет построена близ поселка Улькен. Церемония старта строительства прошла с участием председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и гендиректора Росатома Алексея Лихачева.

14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он предоставил самое оптимальное предложение.

Референдум о строительстве АЭС состоялся в Казахстане в 2024 году, большинство голосовавших поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 км от Алма-Аты. По данным властей, в Улькене проживают около 1 740 жителей.